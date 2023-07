Basel Mehr Menschen pendeln zur Arbeit

In Bezug auf alle Beschäftigten ändert sich das Bild: Im Tessin waren mit 32,6 Prozent der Erwerbstätigen anteilsmäßig am meisten Grenzgänger tätig. In Genf lag der Anteil bei 28,8 Prozent, und im Kanton Jura betrug er 24,2 Prozent. Im vierten Quartal 2022 hatten 56,3 Prozent der Grenzgänger ihren Wohnsitz in Frankreich, 23,5 Prozent lebten in Italien, gefolgt von Deutschland (17,1 Prozent). In Österreich wohnten 2,3 Prozent und 0,2 Prozent im Fürstentum Liechtenstein. 0,8 Prozent kamen aus einem nicht benachbarten Land.