Basel: Mehr Menschen sind ohne Job

4288 Basler ohne Job

Schweizweit lag die Arbeitslosenquote bei 2,8 Prozent. Im Kanton Basel-Stadt waren 4288 Personen als arbeitslos registriert. Das waren 283 Personen mehr als im Vormonat. In Baselland kletterte die Arbeitslosenquote um 0,3 Prozentpunkte auf 2,6 Prozent. Insgesamt waren 3809 Personen als arbeitslos gemeldet. Das waren 425 mehr als noch im November. Die Zahl der Stellensuchenden stieg in den beiden Basel an. In Basel-Stadt waren es 6558 Personen (plus 236), in Baselland 6078 (plus 388). Gleichzeitig nahm die Anzahl offener Stellen im Stadtkanton im Dezember um 203 auf 885 ab. Im Kanton Basel-Landschaft wurden 1040 offene Stellen gemeldet; das waren 230 mehr als im Vormonat.

Im Kanton Aargau ist die Arbeitslosenquote im Dezember weiter gestiegen. Die Quote nahm im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozentpunkte auf 3,1 Prozent zu. Im Vergleich zum Vorjahr beträgt die Zunahme 0,7 Prozentpunkte. Bei den sieben Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) im Aargau waren Ende Dezember insgesamt 11 595 Personen als arbeitslos gemeldet, wie das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) am Freitag mitteilte. Das waren 722 Personen mehr als im Vormonat oder 2359 Personen mehr als im Dezember 2023.