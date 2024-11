Basel: Mehr Menschen suchen eine Stelle

Mehr Stellensuchende

Im Kanton Basel-Stadt waren 3822 Personen arbeitslos gemeldet. Das waren 111 mehr als im Vormonat. Im Baselbiet waren es 3349 und damit 20 weniger als noch im September. Die Zahl der Stellensuchenden stieg in Basel-Stadt und im Baselbiet deutlich an. In Basel-Stadt waren es 6143 (+201), in Baselland 5669 (+106). Im Stadtkanton stieg die Anzahl offener Stellen im August um 21 auf 1272. Im Landkanton wurden 1236 offene Stellen gemeldet; das waren 79 weniger als im Vormonat. Im Kanton Aargau ist die Arbeitslosenquote im Oktober im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 2,8 Prozent gestiegen. 10’473 Arbeitslose waren bei den sieben Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) registriert.

Aargauer Quote über dem Schweizer Mittelwert

Die Aargauer Quote liegt über dem Schweizer Mittelwert von 2,5 Prozent. Die Arbeitslosenquote im Aargau war zuletzt im August um 0,1 Punkte angestiegen. Wie das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) am Dienstag mitteilte, lag die Arbeitslosenquote im Oktober um 0,6 Punkte höher als ein Jahr zuvor. Im Kanton sind 2289 Personen mehr als vor einem Jahr als arbeitslos gemeldet. Auch die Zahl der Stellensuchenden stieg erneut an. Ende Oktober waren 16 216 Personen als Stellensuchende gemeldet - 408 Personen mehr als im Vormonat.