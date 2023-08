Basel Mehr Platz für internationale Züge

Da in der neuen Basler Serviceanlage auch das modulare Kompetenzzentrum für die Flirt-Triebzüge aller Kantone außer dem Tessin angesiedelt ist, sei das eine weitere gute Voraussetzung für den Ausbau der Regio-S-Bahn, wie weiter zu erfahren war. Im neuen Servicezentrum sind rund 150 Mitarbeiter beschäftigt. Sie betreuen Züge der Baureihen Giruno, Astoro, Flirt und Domino. Lisa Marschall, Produktionsleiterin am Servicestandort Basel, verwies auf die günstige Zusammenstellung aller Arbeitsmöglichkeiten. So sind schwenkbare Fahrleitungen angebracht, die stromloses Arbeiten an den Zügen ermöglichen. Die Toilettenreinigung kann jetzt an vielen Wagen gleichzeitig erfolgen, auch stehen flexible Krananlagen und Dacharbeitsbühnen zur Verfügung.