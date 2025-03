Basel: Mehr Raum für Begegnung schaffen

Das Bauteam wird am 29. März um 21 Uhr den Einschub vornehmen. Aus Sicherheitsgründen sperren die SBB alle Gleise im Bereich unter der Passerelle ab 20 Uhr. Die restlichen Bahnsteigabschnitte bleiben weiter für Zugshalte nutzbar, wie es in einer Mitteilung heißt. Trotzdem gibt es Fahrplanänderungen im Fernverkehr, so etwa bei Verbindungen nach Delsberg und Luzern. Zudem fallen in der Baunacht manche ICE-Züge zwischen Basel SBB und dem Badischen Bahnhof aus.

Neue Passerelle

Die neue Passerelle geht am 14. Dezember in Betrieb. Sie wird 147 Meter lang sein und über eine begehbare Breite von rund zehn Metern verfügen. Sie ist überdacht und via Treppen und Lift erschlossen. Sie wird via Meret Oppenheim-Straße und Elsässerbahnhof zugänglich sein. Die Passerelle bleibt so lange im Einsatz, bis sie durch die Unterführung des später geplanten Tiefbahnhofs ersetzt wird, wie die SBB schreiben. Dies werde voraussichtlich nach 2040 der Fall sein.