Basel: Mehr Transparenz bei Giftstoffen

Die öffentliche Diskussion über die Schadstoffbelastungen auf dem ehemaligen Industrieareal habe zum Teil mit Falschaussagen zu Verunsicherungen geführt, sagte Christian Mutschler, Chef des Arealmitbesitzers Rhystadt, an einer Medienkonferenz. Er betonte, dass man das „problematische Erbe“ so gut aufarbeiten wolle, dass nach der Transformation in ein neues Stadtquartier ein sorgloses und gutes Leben und Arbeiten möglich werde. Jürgen Friedrichs, Gesamtprojektleiter von Swiss Life Asset Management AG nannte als konkretes Beispiel den als schutzwürdiges Industriedenkmal eingestuften Bau K 90 am Klybeckplatz. Die Aussage, dass im Bau Spuren des Kampfstoffs Chlorpikrin nachgewiesen worden sei, entspreche nicht den Tatsachen, sagte er. Es handle sich um eine Verwechslung mit einem weniger problematischen Stoff.

Gut untersuchtes Areal

Gegenwärtig werde im Spannungsfeld zwischen Denkmalschutz und Belastungssituation abgeklärt, ob der Bau stehenbleiben und weiter genutzt werden könne, so Friedrichs weiter. Bis Ende des Jahres sollten entsprechende Resultate vorliegen. An eine Nutzung als Bürobau sei nach aktuellem Kenntnisstand aber kaum zu denken. Grundsätzlich handle es sich um ein gut untersuchtes und stetig weiter beobachtetes Areal, hieß es an der Medienkonferenz. Dabei werde zwischen Altlasten und Standortbelastung unterschieden.