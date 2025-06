Basel: Mehr Verbindungen für Knoten Basel

Schweiz–Deutschland: Auch für Kunden zwischen Deutschland und der Schweiz gibt es einen Angebotsausbau: Erstmals verkehren ICE umsteigefrei von Brig nach Deutschland. Zudem wird die Zahl der Direktverbindungen von und nach Chur auf vier tägliche Züge pro Richtung erweitert. Erstmals verkehren auf zwei Verbindungen pro Richtung zwischen Basel SBB und Hamburg Giruno-Züge der SBB. Aufgrund des geänderten Angebotskonzepts gibt es die beiden Verbindungen mit den EC-Wagenzügen zwischen Interlaken Ost/Zürich und Dortmund/Hamburg nicht mehr. Aufgrund vom noch nicht fertiggestellten Infrastrukturausbau im Raum Rastatt und Haltingen/Weil am Rhein verlängert sich die Fahrzeit der ICE-Linien zum SBB. Weil die Züge später in Basel SBB eintreffen respektive früher Richtung Norden abfahren, können die Züge dieser Linie im Fahrplan 2026 für ein Jahr nicht mehr bis Zürich und Chur verkehren und starten beziehungsweise enden in Basel.

Westschweiz–Frankreich: Die saisonale Direktverbindung Lausanne–Marseille wird im Jahr 2026 für ein Jahr ausgebaut. Reisende gelangen neu bereits von April und bis Oktober direkt von Lausanne an die französische Mittelmeerküste und zurück – jeweils von Donnerstag bis Montag. Im Juli und August verkehren die Züge wie bisher täglich. Damit wird auch Lyon besser an die Westschweiz angebunden.

Bauarbeiten zwischen Basel SBB und Basel St. Johann führen zu Ausfällen gewisser TER 200 zwischen Saint-Louis und Basel SBB. In Saint-Louis gibt es Anschlüsse der TER 100 auf die TER 200. Bei verschiedenen TGV-Verbindungen kommt es zu Änderungen bei den Halten auf der Strecke sowie zu verlängerten Fahrzeiten und dadurch zu früheren Abfahrts- bzw. späteren Ankunftszeiten in Zürich Hauptbahnhof und Basel SBB.