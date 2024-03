Basel: Mehr Verletzte auf der Straße

Die meisten Unfallursachen seien weiterhin auf Unachtsamkeit und Fehlverhalten im Straßenverkehr zurückzuführen, heißt es in der Mitteilung weiter. So war die Missachtung des Rotlichts bei 24 Unfällen (plus neun) Auslöser, bei 146 Unfällen wurde die Vorfahrt missachtet (plus 22), bei 66 Unfällen (plus 28) wurde zu dicht aufgefahren, und 35 Unfälle (plus acht) sind laut Mitteilung auf mangelnde Rücksichtnahme beim Spurwechsel zurückzuführen.