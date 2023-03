Basel Mehr Wärme regional fördern

Mit den nun vorliegenden Daten können bestehende Heißwasservorkommen jedoch nicht lokalisiert werden. Gesteinsschichten und Grabenbrüche geben aber Auskunft über die Wahrscheinlichkeiten für Heißwasservorkommen, erklärt Meier im Gespräch mit unserer Zeitung.

Seit 1994 in Betrieb

Die bestehende Anlage in Riehen ist seit 1994 im Einsatz und versorgt etwa 9000 Riehener mit umweltfreundlicher Erdwärme – also 42 Prozent der Bevölkerung in der 21 000-Einwohner-Gemeinde. Das geschieht durch das Anzapfen und Fördern natürlicher Heißwasservorkommen in rund 1500 Metern Tiefe. Nach der Wärmeauskopplung wird das Wasser in einem Kreislauf wieder zurückgeführt, wie Schaal erläuterte. In der Riehener Anlage wird die Energie des Thermalwassers mit zwei Wärmepumpen erhöht und an das Fernwärmenetz übertragen. Im Jahr 2004 wurde die Gemeinde vor den Toren Lörrachs als erste Gemeinde Europas mit dem „European EnergyAward“ in Gold ausgezeichnet.

Leistung verdoppeln

Die Anlage liefert eine Leistung von fünf Megawatt, mit „geo2riehen“ erhofft sich Meier eine Verdoppelung der Leistung und damit weitere 4000 Einwohner, die mit Erdwärme versorgt werden können. Letztlich sei dies aber abhängig von der Menge des förderbaren Wassers. Ziel ist zudem, mit der zweiten Bohrung die BHKW zu ersetzen.

Seit 27 Jahren gibt es im Rahmen der Thermalwassergewinnung keine Probleme, heißt es seitens der Verantwortlichen. Anders als beim eingestellten Basler „Deep Heat Mining Projekt“, das eine Fracking-Technik verfolgte, also Gestein zerklüftet, und im Jahr 2006 ein Beben der Stärke 3 auslöste, sei hier das Risiko deutlich geringer.