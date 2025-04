Basel: Memory-Box hält Erinnerungen fest

Zeichnen nach Feierabend

Zeichnen rund ums Thema Musik und Klang für jedermann bietet das Kunstmuseum Basel am Donnerstag,15. Mai, 17 Uhr, an. Eintrittskarten gibt es an der Infothek. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, wie die Organisatoren mitteilen.

Performance in Kaserne

Eine Woche vor dem ESC in Basel und vor dem Hintergrund von Putins Ankündigung, den Intervision als Konkurrenz zum ESC wiederzubeleben, bringen „Boys* in Sync“ mit ihrer Performance einen vergessenen Song Contest zurück auf die Bühne – Party, Pathos und politische Einordnung sind laut Veranstalter angesagt. Die Performance findet am 9. und 10. Mai ab 20 Uhr statt.

Anatomie im Fokus

Wie entsteht aus Luft ein Ton? Wie sieht die Hörschnecke aus? Wie funktioniert mein Kehlkopf? Antworten auf diese Fragen erfahren Interessierte im Anatomischen Museum Basel. Zusätzlich gibt es Kostüme, Karaoke und einen Fotopoint.

Erinnerung bewahren

Eine ESC Memory-Box wird die Erinnerungen an den ESC einfangen und für die Zukunft aufbewahren. Interessierte können die Box beim Tinguely-Brunnen oder auf der Internetseite des Historischen Museum Basel besuchen. Angenommen werden auch Objekte, die die Menschen an den ESC erinnern. Ausgewählte Gegenstände werden Teil der Museumssammlung, erklären die Verantwortlichen.

Party im Museum

Das Naturhistorische Museum Basel zelebriert die ESC-Woche vom 13. bis 17. Mai unter dem Motto „Glitzer & Glamour mit Einhorn und Teledisko“. Auf dem Programm ist etwa eine Jukebox-Party in der Telefonkabine. Dazu kommt eine Einhornskulptur, die auch am Sonntag vor der ESC-Woche einen Auftritt haben wird. Das Museum führt am 11. Mai einen Familientag zum Thema „Wunderliche Wesen“ durch. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Fabelwald, eine Verkleidungsecke sowie eine Kinderdisco, wie es in der Veranstaltungsagenda des Museums heißt.​