Basel: Menschen für das Leben und Werk Hebels begeistert

Im Alter von 84 Jahren ist die ehemalige Präsidentin der Basler Hebelstiftung, Liselotte B. Reber-Liebrich, verstorben. Sie publizierte als Autorin zahlreiche Beiträge über Johann Peter Hebel, hielt Reden bei den Hebelfeiern, was zu einer lebenslänglichen Beschäftigung mit dem alemannischen Dichter, Theologen und Pädagogen führte. „Jedes Hebelfest war eine Sternstunde“ bekannte sie und „Wenn man als Baslerin geboren ist, ist man mit einem Fuß immer schon über der Grenze“, sagte sie einst und erinnerte sich, wie sie in ihrer Kindheit einmal nach Lörrach kam und entdeckt hat, „wie toll es in Deutschland ist“: „Man muss Grenzen immer überschreiten, um zu sehen, wie sie sich öffnen.“ In ihrer Lizentiatsarbeit an der Universität Basel behandelte sie das Thema „Die Menschen in Hebels Alemannischen Gedichten“.