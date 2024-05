Bilder werden aktualisiert

Seit 2014 könnten berechtigte Mitarbeiter der kantonalen Verwaltung in einer browserbasierten Anwendung vom Schreibtisch aus Straßensituationen beurteilen, Objekte dreidimensional vermessen, und die Bildsituation mit Geodaten vergleichen. Damit sie dabei auf dem neuesten Stand sind, werden die Bilder von 2020 nun aktualisiert. Mit Hilfe von „Straßenfotos BS“ haben Mitarbeiter der kantonalen und kommunalen Verwaltung vom Arbeitsplatz aus eine Einsicht in jede befahrbare Straße der Stadt. Die Benutzer bewegen sich dabei intuitiv im virtuellen Straßenraum und können bestimmte bauliche oder verkehrstechnische Situation analysieren. An den Auflagen des kantonalen Datenschutzes ändert sich nichts: Die erfassten Straßenfotos werden nur anonymisiert über verwaltungsinterne Informationssysteme zugänglich gemacht. Vor der Verwendung durch die Fachstellen werden Personen und Autokennzeichen unkenntlich gemacht. Die Aufnahmen werden nur für Aufgaben im Rahmen eines gesetzlichen Auftrags verwendet.

Auch in der Innenstadt

Das Messfahrzeug ist auf fast allen befahrbaren Straßen unterwegs, auch in der Innenstadt sowie größeren Parkanlagen und Friedhöfen sowie in anderen Fahrverbotszonen. Die Erfassung ist witterungsabhängig und dauert etwa vier Wochen.