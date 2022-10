Basel Migrationsbewegung hält an

Basel (sda). Aufgrund der steigenden Anzahl Asylgesuche werden neben dem Bundesasylzentrum an der Freiburgerstraße in beiden Basel noch weitere Zivilschutzanlagen als Außenposten genutzt. In der Zivilschutzanlage Arlesheim sind 87 von 100 Plätzen belegt. In der Anlage auf dem IWB-Gelände an der Neuhausstraße in Basel sind 57 Menschen untergebracht bei einer Kapazität von 80 Plätzen. Seit dem 24. Oktober ist auch eine Zivilschutzanlage an der Bonergasse in Kleinhüningen in Betrieb. Dort sind laut SEM derzeit 64 von 100 Plätzen belegt.

SEM sucht oberirdische Alternativen