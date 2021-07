Basel Millionenbetrug wird aufgedeckt

Als Lehrling begonnen

Der Basler startete 1987 als Lehrling im Konzern und stieg regelmäßig die Karriereleiter hoch. Bis zu seiner fristlosen Entlassung im Mai 2018 war er als Category Manager und Einkaufsexperte in der Abteilung Beschaffung für das Unternehmen tätig – er verdiente monatlich 11 000 Franken.

2016 lernte der inzwischen 50-jährige Basler durch seine Frau einen laut Anklageschrift „teilweise in dubiose Geschäfte verwickelten“ Franzosen kennen. Zusammen hätten sie entschieden, Vermögenswerte unrechtmäßig zu Lasten der Roche abzweigen zu wollen.

Finanzabteilung getäuscht

Der Basler und der französische Geschäftsmann gingen immer nach demselben Muster vor: Sie ließen Roche über ein Firmennetzwerk in Singapur insgesamt 86 Rechnungen zukommen. In den via Paketdienstleister DHL zugeschickten Rechnungen aufgeführt waren angebliche Transportkosten für Medikamente im Biotech-Bereich, die tatsächlich von Roche von Singapur oder Südkorea nach Basel bestellt worden waren.

Der Roche-Mitarbeiter habe aufgrund seiner langjähriger beruflichen Tätigkeit und seiner fundierten Kenntnissen gewusst, wie hoch solche Rechnungen in der Regel ausfallen würden, heißt es in der Anklageschrift weiter. Zudem habe er ein Kreditorenkonto schaffen lassen, welches „täuschend ähnlich“ klang wie dasjenige eines tatsächlichen Geschäftspartners von Roche.

Die Mitarbeiter der Finanzabteilung seien davon ausgegangen, Rechnungen eines bekannten Dienstleisters in den Händen zu haben. „Solchermaßen getäuscht“ überwiesen sie die Geldbeträge zu Schaden von Roche nach Singapur. Von dort verteilte der französische Geschäftsmann das Geld weltweit auf weitere Konten und verbrauchte es unter anderem für die „Bestreitung seines kostspieligen Lebenswandels“ und für die Projekte seiner Firmen.

Der Roche-Mitarbeiter selber ließ sich umgerechnet rund 1,5 Millionen Franken auf eine von ihm gegründete GmbH in Basel überweisen. Rund 700 000 Franken gab er etwa für Ferien, Kreditkarten-Abrechnungen und Mobiliar aus.

Freiheitsstrafe abgesessen

Die Beschuldigten hätten die betrügerischen Machenschaften nach „der Art eines Berufs“ ausgeübt, heißt es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft. Im Frühherbst 2017 flog der Betrug auf. Wie es dazu kam, geht aus der Anklageschrift nicht hervor. Weitere 27 gefälschte Rechnungen in der Höhe von 3,8 Millionen Euro waren noch nicht ausbezahlt worden. Ebenso erfolglos blieb der Versuch der Männer, den Konzern mit weiteren 39 gefälschten Rechnungen in der Höhe von 2,7 Millionen Euro zu täuschen.

Der ehemalige Roche-Angestellte hat die von der Staatsanwaltschaft beantragte Freiheitsstrafe von 39 Monaten bereits abgesessen und befindet sich seit Februar 2020 wieder auf freiem Fuß.

Der französische Geschäftsmann muss für 51 Monate ins Gefängnis. Er hatte sich seit März 2019 in Auslieferungshaft in Spanien befunden und sitzt seit April im Basler Gefängnis Bässlergut. Er erhielt zudem einen Landesverweis von zehn Jahren.

Beide Männer müssen Roche einen Schadensersatz in der Höhe von 10,07 Millionen Franken zusätzlich fünf Prozent Zinsen zahlen.

Sicherheit wurde erhöht

Der Pharmariese Roche wollte sich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA nicht zum laufenden Verfahren äußern. Wie ein Roche-Sprecher aber betonte, sei der Fall dank interner Kontrollen aufgedeckt und zur Strafanzeige gebracht worden. „Die internen Sicherheitsstandards bei der Bezahlung von Rechnungen wurden weiter erhöht“, sagte der Sprecher.