Basel: Minus kann kompensiert werden

Besucherzahlen gesunken

Die Frequenzen gingen im September im Vergleich zur Vorjahresperiode um 18 Prozent zurück, wie Seilbahnen Schweiz am Dienstag mitteilte. Insgesamt sanken die Besucherzahlen von Mai bis September um vier Prozent.

Grund dafür war laut der Mitteilung neben dem nassen September auch der verregnete Saisonstart. Die sommerlichen Temperaturen von Mitte Juli bis August konnten den Gästerückgang nur teilweise kompensieren. Einbußen mussten in dieser Saison vor allem die Bergbahnen in Graubünden und in der Ostschweiz hinnehmen, wo die Zahl der Gäste im Vergleich zur Vorjahresperiode um zwölf beziehungsweise elf Prozent zurückging. Im Wallis und in der Zentralschweiz fiel der Rückgang mit drei beziehungsweise fünf Prozent etwas geringer aus.