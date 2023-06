Basel Mit allen Sinnen erleben

Auf einer mit allerlei Elektronik vollgestopften Holzkiste ist gut beleuchtet ein roter Knopf angebracht. Eine Schrift fordert beinahe schon in Befehlston: „Press“. Das ist an und für sich nichts Außergewöhnliches im Museum Tinguely, wo sich viele wundersame Maschinen in Bewegung setzen lassen. Ein bisschen Hemmungen hat man hier aber schon, denn in Gang gesetzt wird hier „The Killing Machine“ von 2007. Zum Glück ist der Zahnarztstuhl mit den Fesselbändern leer.

Multimedia-Kunstwerke

Aber man kann sich vorstellen, wie hier ein Eingeschlossener mit Roboterarmen, Sound und Licht gefoltert werden könnte. Das ist eine der analogen Multimedia-Kunstwerke des kanadischen Künstlerpaars Janet Cardiff und George Bures Miller, die in der Ausstellung „Dream Machines“ im Museum Tinguely gezeigt werden. Und wie alle Werke erzählt es eine Geschichte – hier angeregt durch Franz Kafkas Erzählung „In der Strafkolonie“, wie Bures Miller an der Medienführung vom Dienstag sagte.