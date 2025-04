Ein mit Haftbefehl gesuchter 27-Jährige wurde bei der Einreise nach Deutschland durch Einsatzkräfte der Bundespolizei festgenommen. Die Beamten kontrollierten den afghanischen Staatsangehörigen am Freitagabend in einem Fernreisezug nach Deutschland am Badischen Bahnhof in Basel. Die Überprüfung der Fingerabdrücke des Mannes, der keine Ausweisdokumente vorlegen konnte, ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Wegen Handels mit Cannabis war der 27-Jährige zu einer Geldstrafe in Höhe von 2250 Euro verurteilt worden, teilt die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mit. Da der Gesuchte die geforderte Geldstrafe nicht aufbringen konnte, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen. Zur Verbüßung der 75-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.