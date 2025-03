Basel: Mit dem Nahverkehr zum Europa-Park

Anteil soll wachsen

Um kundenorientierter und flexibler zu werden, sollen Mobilitätsformen integriert werden. Der Modal Split, also der Anteil der SBB am gesamten Verkehrsmarkt, soll wachsen. Die SBB will effizienter, wirtschaftlicher und nachhaltiger werden: für Kunden, Mitarbeiter und Gesellschaft. Zur Zielsetzung, kundenorientierter und flexibler zu werden, passt auch die Kooperation zwischen dem Europapark Rust und der SBB. Seit einem Jahr fahren an den Wochenenden Direktzüge von Basel und Zürich zum Europapark. Nun weiten die SBB das Angebot aus und setzen bequemere Züge ein.

Angebot flexibler gestalten

Basierend auf dem bewährten Taktfahrplan gestaltet die SBB das Angebot flexibler. So verkehren am Wochenende einige Züge anders als unter der Woche, um den Anforderungen von Freizeitreisenden und Pendlern gerecht zu werden. Auch insgesamt will sich die SBB offenbar als Begleiter für Freizeit und Ferien positionieren. So präsentiert sie auf ihrer Webseite auch Ausflugsideen mit dem Zug für die Schweiz und Europa. Darunter finden sich Angebote wie Snow’n’Rail in Schweizer Skigebiete oder Explore’n’Rail zum Verkehrshaus der Schweiz. Darüber hinaus stellt sie Verbindungen zu acht Wasser- und Freizeitparks her, darunter der Conny-Land-Freizeitpark Lipperswil, der Aquaparc am Genfersee oder das Alpamare in Pfäffikon und eben zum Europa-Park mit dem Wasserpark Rulantica im deutschen Rust.