Basel Mit dem Rad am Tram vorbei

Basel (sda). Weil sie ein an einer Haltestelle stehendes Tram in Basel überholt haben, droht 14 Radfahrern eine Anzeige. Zwölf von ihnen fuhren rechts an einem Tram vorbei, als dessen Türen noch geöffnet oder aktiv waren. Zwei weitere Radfahrer überholten ein stehendes Tram links auf der Gegenfahrbahn, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt jetzt mitteilte. Die einstündige Verkehrskontrolle führte die Kantonspolizei am Freitag ab 12.45 Uhr an der Haltestelle Schifflände durch.