Basel: Mit Erasmus von Rotterdam durch Basel

Individuell zu Fuß

Alle Rundgänge lassen sich individuell zu Fuß und im eigenen Tempo erleben. Die kostenlose App ist in Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch erhältlich, zeitunabhängig nutzbar und über den App Store sowie Google Play verfügbar, schreibt Basel Tourismus. Start- und Endpunkt aller Touren ist der Marktplatz, an der Ecke zur Freien Straße. Dass Jean Tinguely derzeit gleich zwei Touren gewidmet sind, das ist kein Zufall. Schließlich hätte er in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert. Als einer der bekanntesten Künstler der Schweiz und als Visionär, der mit seinen beweglichen Maschinenkunstwerken weltweit berühmt wurde, blieb er zeitlebens eng mit Basel verbunden. Neben dem kostenlosen Audio-Rundgang ist ihm darum auch die geführte Tour „Vom Dekorateur zum Künstler – Das bewegte Leben Jean Tinguelys“ in deutscher Sprache gewidmet. Diese Führung erzählt in 90 Minuten, wie der junge Dekorateur aus Basel zu einem internationalen Künstler wurde und welche sichtbaren Spuren er in Basel hinterließ.