Basel Mit genauem Blick

Riehen. Reduziert, sparsam gehängt, minimalistisch, stark auf Schwarz-Weiß und konstruktive Formen konzentriert – so präsentiert sich der aktuelle „Regionale“-Beitrag im Kunst Raum Riehen. Dieses Ausstellungshaus der Gemeinde wird vom Kanton Basel als Kultur- und Bildungsort eingestuft und gehört zu den Einrichtungen, die auch während der Corona-Pandemie öffnen dürfen. Anders als auf deutscher Seite, wo die Museen als Freizeiteinrichtungen eingestuft werden und im verordneten Kultur-Lockdown geschlossen bleiben müssen – ähnlich wie Spielhallen und Spaßbäder.

In diesem Bereich differenziert die Schweiz also stärker, und so können sogar einige französische sowie deutsche Künstler (aus Rottweil, Karlsruhe, Heidelberg und Essen) im Rahmen des grenzüberschreitenden Ausstellungsprojekts Regionale 21 in Riehen ausstellen. Der überwiegende Teil lebt und arbeitet aber in Basel. Dazu gehört auch der 1953 in Lörrach geborene Matthias Frey, der seit 1980 in Basel wohnt.