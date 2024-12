Basel: Mit Gesang Grenzen überwinden

1000 Sänger aus regionalen Chören

Neben den Festivalchören nehmen rund 1000 Sänger aus regionalen Chören und 800 Kinder und Jugendliche aus der ganzen Schweiz am Festival teil. Sie alle erarbeiten daheim und in Ateliers vor Ort gemeinsame Konzertprogramme. Solch ambitionierte Chöre seien auf gut ausgebildete Chorleitungen angewiesen, heißt es weiter. Das Festival biete deshalb in Zusammenarbeit mit der Musik-Akademie Basel und dem Bundesprogramm „Jugend und Musik“ auch Weiterbildungen und Begegnungsplattformen für Fachleute an und setze sich dabei ganz besonders für eine Durchmischung der verschiedenen Chorszenen ein. Politische Vertreter werden an dem Großanlass ebenfalls vertreten sein, so die Organisatoren weiter: Bundesrat Beat Jans sowie der Basler Regierungspräsident Conradin Cramer und die Baselbieter Regierungsrätin Monica Gschwind haben ihre Teilnahme bereits bestätigt.