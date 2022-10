Basel Mit Plauderkassen gegen die Einsamkeit

An der Plauderkasse dürfen sich Kunden Zeit nehmen für ein gemütliches Gespräch mit dem Kassenpersonal und Freiwilligen, wie die Verantwortlichen gestern mitteilten. Die Plauderkassen öffnen zwei Mal wöchentlich in der Migros Filiale Gundelitor und in der TopPharm Apotheke Gellert in Basel. Gespräche an der Kasse bereicherten den Einkauf. Sie sollen das Gemeinschaftsgefühl und den sozialen Austausch fördern, heißt es weiter. Die geschulten Freiwilligen vor Ort förderten den Kontakt unter den Kunden und sollen über Angebote zur sozialen Teilhabe in der Region Basel informieren.

Sechsmonatige Testphase