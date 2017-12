Basel Mit schrägen Tönen für die Kinder

Fasnächtliche Töne mitten im Dezember: Beim fünften Guggemusik Benefizkonzert der Nuggi-Spugger feierten sechs Gruppen am Montag zusammen mit rund 800 Interessierten auf dem Theaterplatz ein großes Fest.

Von Martina Proprenter

Basel. Trotz Regen sammelten Guggen und Besucher mehrere tausend Franken für eine Stiftung, die den jüngsten Klinikpatienten durch kleine Gesten eine große Freude machen will.

Ein Guggenfest wollten die Nuggi-Spugger vor fünf Jahren organisieren. Doch davon gibt es in der Region – beidseits des Rheins – bereits einige. Einen „Mehrwert“ sollte das Fest daher haben, erklärt Denise Knup, zuständig fürs Marketing.

Wie dieser aussehen soll, war innerhalb der im Jahr 1997 gegründeten Gugge schnell klar: Da die Fasnächtler aus Basel kommen, wollten sie den Einwohnern auch etwas zurückgeben.

Das Geld fließt in lokale Angebote

„Von Basel für Basel“, so das Motto, war geboren. Stolze 11 000 Franken wurden bei der Premiere gesammelt und an „Jeder Rappen zählt“ der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) weitergegeben, eine Spendenaktion für Kinder in Not. Was mit dem Geld genau passierte, haben die Nuggi-Spugger aber nie erfahren.

„Wir wollten mehr Transparenz“, erklärt Knup. Daher fließt das Geld nun direkt in lokale Angebote. Wer mit einer Spende bedacht wird, stellt im kommenden Jahr beim Benefizkonzert vor, wofür das Geld verwendet wurde.

Letztes Jahr bekam die „Sternschnuppe“ die Spende, von der drei Herzenswünsche sterbender Kinder erfüllt wurden. Ebenfalls bedacht wurde „insieme21“, das sich für Kinder mit Trisomie 21 („Down-Syndrom“) einsetzt und die „Krebsliga beider Basel“.

Wofür die Stiftung für das Universitäts-Kinderspital beider Basel („Pro UKBB“) das Geld einsetzen wird, das erklärt die Organisation bei der nächsten Auflage des Benefizkonzerts im kommenden Jahr. Denn ans Aufhören denken die Guggen nicht, im Gegenteil. Motiviert von der Nominierung zum „Prix schappo“ des Kantons, mit dem Engagement ausgezeichnet wird, arbeitet nicht nur die Gründungsgugge beinahe ein Jahr auf das jeweilige Fest hin.

Guggen spenden selbst für den guten Zweck

Mussten am Anfang noch befreundete Guggen zum Mitmachen überzeugt werden, melden sich diese mittlerweile von selbst, auch aus der grenznahen Region. Statt Geld für ihren Auftritt zu bekommen – normalerweise kassieren sie bis zu 700 Franken – bringen die Guggen sogar noch Geld mit, das direkt in den Spendentopf fließt.

Denn alle Akteure helfen ehrenamtlich. Allein 290 Aktive standen am Montag auf dem Platz parat, versorgten die Gäste mit Getränken und interpretierten neue Lieder und Klassiker der Partymusik, in gewohnt schräger Guggenmanier. Neben den Nuggi-Spugger kamen auch die Horburgschlurbi, Claraschnoogge, Chaote Basel, Uelischränzer und Räpplischpalter zu ihrem Auftritt.

Mit „Gugg the Muusig“ steht am 20. Januar in Münchenstein die zehnte Auflage eines weiteren Schweizer Guggefestivals an.