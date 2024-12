Basel: Mit zahlreichen Messerstichen getötet

Laut Anklageschrift der Baselbieter Staatsanwaltschaft ereignete sich die Tat am Vormittag des 20. Juni in Pratteln. Der heute 60-jährige Kosovare soll seine 24-jährige Schwiegertochter in seiner Wohnung mit zahlreichen Messerstichen umgebracht haben. Die Anklageschrift lautet auf Mord. Die Tat sei durch „besondere verwerfliche Beweggründe“ und „besondere Skrupellosigkeit“ geprägt.

Er wisse selber nicht, wieso und wie das Ganze passiert sei, sagte der Angeklagte bei Prozessbeginn. Er sei keine Person, die seine eigene Familie zerstöre. „Ich bereue es sehr und bitte um Verzeihung“, sagte er. Zudem sprach der Angeklagte den Angehörigen seiner verstorbenen Schwiegertochter sein Beileid aus.