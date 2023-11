Basel: Mobilität im Wandel

In allen beteiligten Städten ging die Mobilität trotz Zunahme der Bevölkerung gesamthaft zurück. Die Menschen waren weniger oft, weniger lang und weniger weit unterwegs – insbesondere mit dem Öffentlichen Verkehr. In Basel konnte der Veloverkehr erneut überdurchschnittlich zulegen, wie aus der Auswertung hervorgeht. In Basel legten rund neun Prozent der Erwerbstätigen, die in Basel wohnen und arbeiten, ihren Arbeitsweg mit dem Auto zurück (minus zwei Punkte gegenüber 2015), 39 Prozent waren hierfür mit dem Tram oder dem Bus unterwegs (minus neun Punkte) und 51 Prozent fuhren mit dem Velo zur Arbeit oder gingen zu Fuß (plus neun Punkte).

Per Velo oder zu Fuß

In anderen Städten liegt der Anteil der Autos und Motorräder bei den Pendlern innerhalb der Städte leicht bis deutlich höher, weniger sind mit dem Velo oder zu Fuß unterwegs. Schaut man, wie die Basler Bevölkerung insgesamt – also nicht nur für den Weg zur Arbeit – unterwegs ist, so zeigt sich, dass sie in erster Linie mit dem Velo fährt oder zu Fuß geht, Tendenz steigend. Die zurückgelegten Wege mit dem ÖPNV gingen gegenüber 2015 auch hier markant zurück. Eine leichte Abnahme war schon vor der Pandemie feststellbar, die Pandemie führte dann zu einem bisher beispiellosen Rückgang, wie das Basler Bau- und Verkehrsdepartement schreibt. Der Anteil der Autowege an allen zurückgelegten Wegen der Bevölkerung hat von 22 auf 20 Prozent abgenommen.