Basel: Modernisierung zahlt sich aus

8000 Betriebsstunden

Konkret produzierte das AKW an der Rheingrenze zu Deutschland in exakt 8000 Betriebsstunden insgesamt 9636 Gigawattstunden (GWh) Strom, wie die Kernkraftwerk Leibstadt AG (KKL) am Dienstag mitteilte. Diese Jahresproduktion entspreche rund einem Siebtel der gesamten Stromproduktion in der Schweiz und dem Stromverbrauch von rund zwei Millionen Haushalten.

Gründe für die Leistungssteigerung und die höheren Produktionswerte in den vergangenen drei Jahren sind nach Angaben der KKL der Ersatz des Kondensators sowie der Umbau des Reaktorumwälzsystems im Jahr 2021 und die hohe Verfügbarkeit bei zuverlässigem Betrieb. Mit der kontinuierlichen Produktion insbesondere in den Wintermonaten habe das KKL im vergangenen Jahr zu einer hohen Stromversorgungssicherheit in der Schweiz beigetragen, hieß es weiter. Alle vier Schweizer AKW zusammen deckten in den Wintermonaten mit ihrer Stromproduktion bis zu 50 Prozent des inländischen Bedarfs.