Basel: Mörder bleibt dauerhaft weggesperrt

Besonderes Interesse

Vor dem Hintergrund des „Freigang-Mords“ stand am Freitag die Verhandlung über einen Antrag auf Verwahrung eines 28-jährigen Mannes in der Stadt am Rheinknie in einem ganz besonderen Licht. Er hatte im Jahr 2017 einen Obdachlosen erstochen. Die Psychiaterin sagte vor Gericht, bei ihm seien nach wie vor „Wahneinfälle“ vorhanden. Diese können dazu führen, dass er Handlungen durchführt, die gefährlich seien, stellte die Gutachterin fest. „Ich bin kein böser Mensch“, erwiderte der Brasilianer, als er vom Gerichtspräsidenten auf die Tat angesprochen wurde. Er sei ein sehr gläubiger Mann und sei überzeugt, dass Gott nur das Beste wolle. Wegen seiner Krankheit verliere er oft die Kontrolle über sich selbst. Zugleich betonte er aber, dass er nicht etwa Stimmen höre. Er habe damals „die Bibel falsch verstanden“.

Während des Strafverfahrens im Jahr 2018 zeigte sich, dass die Tat weder mit dem Drogenhandel noch mit der Integration einen direkten Zusammenhang hatte, sondern mit paranoider Schizophrenie, die sich in einem religiösen Wahn äußerte.