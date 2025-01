Basel: Mordfälle, Silent-Party und Luftgitarren

Insgesamt 40 Häuser in Basel, Riehen, Münchenstein, Weil am Rhein und Saint-Louis bieten ein Programm mit Ausstellungen, Konzerten, Partys und vielen Angeboten zum Mitmachen nur für diese eine Nacht, wie die Organisatoren am Donnerstag bei der Vorstellung des neuen Programms erklärten. „Über die Vergangenheit staunen und die Gegenwart befragen: An der Museumsnacht lässt es sich so leicht reisen und dabei so viele Museen auf einmal entdecken wie sonst nie“, heißt es weiter.