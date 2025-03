Basel: Morgestraich läutet die Fasnacht ein

Der Eurovision Song Contest nahm viel Raum auf den beleuchteten Sujetwagen ein. Foto: Alexandra Günzschel

„Morgestraich“ ist auch der Name des Marschmusikstücks, das Punkt vier Uhr von tausenden Trommlern und Pfeifern angestimmt wird, während diese sich ihre selbst gewählten Wege durch die Straßen und Gassen der Innenstadt bahnen. Gemeinsam sorgen sie für jene eigentümliche Atmosphäre, die Jahr für Jahr hunderttausende Touristen in die Stadt am Rheinknie lockt. Echte Hingucker sind dabei die kunstvoll bemalten überlebensgroßen Laternen, die sich mit verschiedenen Sujets beschäftigen – lokalen, nationalen, aber auch weltpolitischen Ereignissen.

„Syg wie de wottsch“, also „Sei wie Du willst“ lautet das Motto der Basler Fasnacht in diesem Jahr. Ein Motto wie gemacht für das im Mai anstehende Großereignis in der Stadt: der Eurovision Song Contest (ESC). Und so nahm ESC am Montagmorgen viel Raum ein auf den beleuchteten Sujetwagen. Dabei wurde die Ausrichtung durchaus auch kritisch gesehen – „alli hoffe uff’s große Gäld“, hieß es beispielsweise.