Basel Motorradfahrer schwer verletzt

Nachrichten-Ticker

22:08 Rot-Grün verpasst Mehrheit höchstwahrscheinlich knapp

Hannover - SPD und Grüne haben nach neuen Hochrechnungen voraussichtlich ihre Mehrheit in Niedersachsen verloren. Laut ARD ist es "unwahrscheinlich geworden, dass es am Ende für Rot-Grün reicht". Auch in der ZDF-Hochrechnung hat Rot-Grün die absolute Mehrheit "höchstwahrscheinlich verfehlt". Die SPD von Ministerpräsident Stephan Weil hat die Wahl klar gewonnen und die CDU auf Platz zwei verwiesen. Die Grünen mussten schwere Einbußen hinnehmen. Die AfD schaffte den Sprung in den Landtag in Hannover.

21:57 Rot-Grün verfehlt wohl Mehrheit in Niedersachsen

Hannover - SPD und Grüne haben nach neuen Hochrechnungen von ARD und ZDF wahrscheinlich ihre Mehrheit in Niedersachsen verloren. In der ARD hieß es, es sei unwahrscheinlich geworden, dass es am Ende für Rot-Grün reiche. Auch laut ZDF hat das seit vier Jahren regierende Bündnis die absolute Mehrheit "höchstwahrscheinlich verfehlt".

21:43 USA versichern: Zumindest vorerst keine Abkehr vom Iran-Deal

Washington - Die US-Regierung hat versichert, dass sie zumindest vorerst am internationalen Atomabkommen mit dem Iran festhalten wird. Allerdings behalten sich die USA einen Ausstieg vor, sollte es nicht gelingen, "Schwächen" in dem Vertrag zu beseitigen. Außenminister Rex Tillerson brachte in diesem Zusammenhang die Möglichkeit eines Zusatzvertrages ins Spiel, anstatt das Originalabkommen zu ändern. US-Präsident Donald Trump hatte es abgelehnt, Teheran zu bescheinigen, dass sich der Iran an die Atomvereinbarung halte.

21:07 Rot-grüne Mehrheit in Niedersachsen unsicher

Hannover - SPD und Grüne in Niedersachsen müssen nach der Landtagswahl um ihre Mehrheit zittern. In den letzten Hochrechnungen verfehlt Rot-Grün mit insgesamt 67 Mandaten die absolute Mehrheit um einen Sitz. Laut neuer ARD-Hochrechnung erreichte die SPD von Ministerpräsident Stephan Weil 37,1 Prozent und verwies die CDU klar auf Platz zwei. Die Union landete bei 33,6 Prozent. Die Grünen mussten schwere Einbußen hinnehmen und lagen bei 8,9 Prozent. Die FDP errang 7,4 Prozent. Die AfD schaffte mit 6,1 Prozent den Sprung in den Landtag in Hannover. Die Linke verpasst ihn mit 4,6 Prozent.

20:52 SPD triumphiert in Niedersachsen - Reicht es für Rot-Grün?

Hannover - Triumph für die SPD, schwere Schlappe für die CDU: Drei Wochen nach ihrer historischen Niederlage bei der Bundestagswahl haben die Sozialdemokraten die Landtagswahl in Niedersachsen überraschend klar gewonnen. Die CDU rutscht ab, nachdem sie in Umfragen lange geführt hatte. SPD und Grüne können sich sogar noch Hoffnungen auf eine Fortsetzung ihrer Regierung machen. ARD und ZDF präsentierten gegen 20.00 Uhr Hochrechnungen, wonach SPD und Grüne mit 67 Mandaten die absolute Mehrheit um einen Sitz verfehlten. In einer weiteren ARD-Analyse reichte es ganz knapp - in ihr wurde die Verteilung der Überhangmandate bereits hochgerechnet.