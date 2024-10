Basel: Motorradfahrer schwer verletzt

Nach bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei fuhr die 42-jährige Lastwagenfahrerin auf dem St. Alban-Graben in Richtung Bankverein. An der roten Ampel im Verzweigungsbereich stoppte sie, neben dem Lastwagen hielt ein Motorradfahrer. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr die 42-Jährige an, wobei es zur Kollision mit dem Motorradlenker kam.

Der Motorradfahrer, dessen Identität noch nicht geklärt ist, wurde durch die sofort alarmierte Sanität der Rettung Basel-Stadt mit schweren Verletzungen in die Notfallstation des Universitätsspitals gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Kantonspolizei Basel-Stadt den St. Alban-Graben zwischen Bankverein und Kunstmuseum für rund zwei Stunden. Die Verkehrspolizei klärt nun den genauen Unfallhergang ab. Ein bei der Lastwagenfahrerin durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ, beim Motorradfahrer wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet.