Basel Mülibach färbt sich grün

Allschwil (sda). Der Mülibach in Allschwil ist in den vergangenen Tagen immer wieder wegen starker grüner Verfärbung aufgefallen. Abklärungen haben ergeben, dass die Ursache ein Markierversuch ist, der laut den Behörden jedoch ungefährlich ist. Durchgeführt worden war der Markierversuch in Frankreich in einem Zufluss des Mülibachs, wie die Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Baselland gestern mitteilte. Verwendet worden sei dabei Uranin. Laut Mitteilung ist dieser fluoreszierende Farbstoff in den eingesetzten Konzentrationen für Mensch, Tier und Umwelt unbedenklich.

Durch das Uranin war der Mülibach über mehrere Tage immer wieder grün verfärbt. Am Mittwoch hätten die französischen Behörden im Zufluss jedoch keine Verfärbungen mehr festgestellt, heißt es in der Mitteilung weiter. Ganz vorbei ist der grüne Spuk, wenn alle Weiher durchgespült sind. Das soll in wenigen Tagen der Fall sein.