Basel/Mulhouse: Gemeinde Allschwil scheitert vor französischem Gericht

Mit seinem Urteil vom 7. Mai habe das Verwaltungsgericht in Straßburg die Allschwiler Klage in allen Punkten abgewiesen, teilte die Gemeinde am Donnerstag mit. Damit sei auch der Antrag auf Nichtigerklärung des Entscheids zur Gemeinnützigkeit abgelehnt worden. Das Gericht bemängelte in seinem Urteil, dass die Gemeinde Allschwil ihre Klagepunkte unzureichend belegt habe. Für das Gericht seien die Auswirkungen auf die Passagierzahlen, die Anzahl Flugbewegungen und den damit verbundenen Fluglärm im Umweltverträglichkeitsbericht ausreichend dargelegt worden, hieß es weiter.

In seiner Mitteilung bedauert der Gemeinderat den Entscheid des französischen Gerichts. Auf eine Anfechtung des Gerichtsentscheids will er allerdings aus Kostengründen und aufgrund der geringen Erfolgsaussichten weiterer Verfahren verzichten. Der Bahnanschluss soll bis 2034 fertig sein, heißt es.