Basel Museen für Nachtschwärmer

Basel. Zum 18. Mal brennen am Freitag, 19. Januar 2018, bis spätnachts die Lichter in 36 Museen und Kulturinstitutionen in Basel, dem grenznahen Saint-Louis und in Weil am Rhein. An keinem anderen Anlass im Jahr kann mit nur einem Ticket die Museumslandschaft des Dreiländerecks erlebt werden.

Rund 200 verschiedene Programmangebote laden Besucher zu Entdeckungsreisen rund um historische, kulturelle und gesellschaftliche Themen ein, bieten Blicke hinter die Kulissen oder die Möglichkeit zu Begegnungen mit Museumsfachleuten, wie die Kulturabteilung des baselstädtischen Präsidialdepartements jetzt mitteilt. Mitten im Trubel der Museumsnacht lassen sich aber auch zahlreiche Momente der Ruhe oder des Verweilens finden: bei Werkbetrachtungen, in musikalischen Darbietungen, an stillen Rückzugsorten etwa in einem Studienraum oder einer Bücherlounge.

Mit den Funktionen der mobilen Internetseite wird der Besuch im Vorfeld und während der Nacht vereinfacht, so kann unter anderem nach den eigenen Vorlieben eine persönliche Tour zusammengestellt und mit Freunden geteilt werden. Der Vorverkauf hat bereits begonnen, das Museumsnacht-Ticket werde damit zum idealen Weihnachtsgeschenk, wie es in der Mitteilung heißt.

Die Eintrittskarte gilt zugleich als Fahrschein von 17 Uhr bis Betriebsschluss in Bus, Zug und Tram im TNW-, RVL- und Distribus-Gebiet. Außerdem ist sie von 18 bis 2 Uhr gültig in den BVB-Pendelbussen ab Münsterplatz zu allen Museen. Schiffe verkehren zwischen Schifflände, St. Alban-Tal und Museum Tinguely. Besucher unter 26 Jahren haben freien Eintritt.

Weitere Informationen: Karten für die Basler Museumsnacht gibt es in den Geschäftsstellen der Oberbadischen, der Weiler Zeitung und des Verlagshauses Jaumann. Näheres findet sich im Internet unter www.museumsnacht.ch.