Basel: Museum lockt leicht weniger Besucher – geboten wird wahre Vielfalt

Das Thema Nacht beleuchtet derzeit das Museum der Kulturen Foto: Veronika Zettler

Aber auch die kleineren unter den 41 teilnehmenden Häusern füllten sich, etwa das Cartoonmuseum, das Jüdische Museum oder das Architekturmuseum mit seiner aktuellen Ausstellung über nicht realisierte Schweizer Bauprojekte. Und selbst zu vorgerückter Stunde stießen Veranstaltungen aus dem Rahmenprogramm auf große Resonanz. Um 0.30 Uhr strömten Besucherscharen ins Antikenmuseum zum Vortrag über pornografische Szenen auf antiken Vasen, über die Liebeskünste der Hetären und über Männer, die der Weingenuss in enthemmte Satyre verwandelte. Wer beim Vortrag keinen guten Platz mehr ergatterte, studierte einfach ein paar Meter weiter die ägyptischen Mumien, Sarkophage und Kanopen.

Umfangreiches Rahmenprogramm

So unheimlich, wie die antiken Leichname spätnachts auf die einen wirkten, wirkten auf die anderen die Exponate in der Kunsthalle. Schauriges Glanzlicht der dortigen „Night Of Suspense“ war die neu eröffnete Ausstellung von Tobias Spichtig. Der 1982 geborene Schweizer Künstler stand den Besuchern in der „Geisterhalle“ Rede und Antwort zu seinen Gemälden und Skulpturen, die Horrorfilmen entsprungen sein könnten und gleichzeitig eine moderne Analogie zum Basler Totentanz schaffen.

Mumien im Basler Antikenmuseum Foto: Veronika Zettler

Die Institutionen abseits des musealen Epizentrums konnten die Besucher bequem mit Shuttlebussen ansteuern, etwa das Haus der Elektronischen Künste auf dem Dreispitzareal, die Fondation Beyeler und den Kunstraum in Riehen oder das Vitra Museum in Weil am Rhein. Neben den Dauer- und Sonderausstellungen lockte die Nachtschwärmer ein reichhaltiges Rahmen-, Mitmach- und Partyprogramm. So bildeten sich vor dem Tattoo-Studio im Naturhistorischen Museum ähnlich lange Schlangen wie beim Fledermaus-Basteln im Museum der Kulturen oder vor den Drag Queens im Kunstmuseum, die willigen Besuchern ein extravagantes Make-Up verpassten.