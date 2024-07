Basel: Musik machen auf besondere Art

Das überlange Fahrrad mit sechs Sitzen hat Kontrabassist Szymon Wicinski gebaut. Etwa ein halbes Jahr habe es gedauert, bis das besondere Velo fertig war. Einige Tage ging es, bis sie zu sechst radeln konnten, ein paar Wochen bis sie das Fahrradfahren mit dem Musikmachen synchronisiert hatten. Zusammen gestürzt seien sie nie, sagt Drapinski. Nur Wicinski habe es bei einer Fahrt im Park mal vom Velo gehauen. Der Kontrabassist sitzt ganz hinten, entgegen der Fahrtrichtung. So konnte er die Äste eines Baums nicht sehen, unter denen Fahrer und Gitarrist Adrian Zasada durchfuhr. Während die übrigen Bandmitglieder mit Blick nach vorn die Köpfe einziehen konnten, hatte der Kontrabassist das Hindernis nicht kommen sehen. Viel in der Welt unterwegs ist die Truppe mit ihrem Fahrrad schon gewesen. Das Big Bike Orchestra zählt zudem zu den Halbfinalisten der 13. Ausgabe von „Poland’s Got Talent“.

Zehn Länder in zehn Tagen

Ein Projekt hatte sich die Gruppe im September 2023 vorgenommen: Sie begab sich unter dem Titel „Eurotrip on Big Bike – from Bydgoszcz to Europe“ auf Tour. Innerhalb von zehn Tagen besuchten sie zehn europäische Länder und traten an Orten wie dem Eiffelturm in Paris, dem Brandenburger Tour in Berlin, dem Atomium in Brüssel, der Karlsbrücke in Prag und dem Opernhaus Zürich auf.

„Wir verbinden eben Musik und Sport mit Ökologie“, sagt Drapinski augenzwinkernd. Insgesamt haben die Musiker laut ihrer Webseite schon mehr als 200 Konzerte in zwölf Ländern gegeben. Mehr als 100 Millionen Aufrufe haben sie in den Sozialen Medien. Nach so vielen Konzerten erübrigt sich die Frage fast, ob die sechs noch Lampenfieber vor ihren Auftritten beim Basel Tattoo haben.