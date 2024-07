Basel: Musikalische Grenzen sprengen

„Es kommt etwas ganz Großes auf die Besucher zu“: Basel Tattoo-Gründer Erik Julliard freut sich auf eine neue Ausgabe des Militärmusikfestivals. Foto: Michael Werndorff

Wetter spielt nicht mit

Denn: Das Wetter spielt im Vorfeld der Premiere nicht ganz mit. Beim Vorverkauf habe sich der Dauerregen der vergangenen Wochen bemerkbar gemacht, wie Tattoo-Sprecher Andreas Kurz jüngst im Gespräch mit unserer Zeitung berichtete. „Wenn das Wetter nicht mitspielt, haben potenzielle Besucher keine so große Lust auf Open-Air-Anlässe.“ Mittlerweile ziehe der Verkauf wieder an, zeigte er sich optimistisch. „Wir hoffen, dass wir wieder wie in den Vorjahren 70 000 Besucher zählen können.“ Das entspreche einer Auslastung von 84 Prozent.

Namhafte Formationen

Die Liste namhafter Bands und Gruppen von Amerika bis Australien ist lang. Seien es die Australian Army Band, die in vergangenen Jahren zum Publikumsliebling avancierte, die Singapore Police Force Combined Band, die 100 OzScot International Highland Dancers, das Big Bike Orchestra aus Polen, die türkische Mehter Band oder die Swiss Armed Forces Brass Band: Sie alle verdienten das Prädikat Weltklasse und seien Garant für eine Vielfalt an kulturellen und musikalischen Höhepunkten, hieß es am Pressegespräch. Zudem gaben die Verantwortlichen am Dienstag die Teilnahme des Ländlerduos der Schweizer Militärmusik bekannt. Das Duo besteht aus Marvin Näpflin am Schwyzerörgeli und Patrick Stalder an der Klarinette. Beide sind seit klein auf eng mit der Schweizer Volksmusik verbunden.

Dudelsäcke aus aller Welt

Insgesamt nehmen rund 1000 Mitwirkende teil, darunter 200 Dudelsackspieler und Trommler. „Sie werden traditionellerweise zu Beginn der Show auftreten und sind Teil des schottischen Akts“, erklärte Julliard. Die Massed Pipes and Drums bestehen aus zehn Formationen und kommen aus Großbritannien, Australien, Neuseeland, Singapur, Südafrika, Malta und der Schweiz. In diesem Jahr wird zudem die historische Verbindung von Schottland und Australien musikalisch zelebriert und geehrt. Tradition am Basel Tattoo sind die Parade am Samstag, 20. Juli, ab 14 Uhr, und der Kindertag am Samstag, 27. Juli, von 13.30 bis 15.30 Uhr. Dann dürfen Kinder Instrumente ausprobieren .

Tickets gibt es auf www.baseltattoo.ch und per E-Mail an shop@baseltattoo.ch.