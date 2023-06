Basel Musiker aus aller Welt

Brass Band aus der Ukraine

In diesem Jahr wird es bei dem großen musikalischen Spektakel in Basel zudem ein Wiedersehen mit der „Brass Band of the 194th Pontoon Bridge Brigade“ aus der Ukraine geben. Die Formation hat bereits in früheren Jahren für Begeisterung gesorgt. Wo immer sie auftreten, gehören sie dank ihren witzigen Einlagen, ihren kreativen Choreografien und einem kräftigen Sound zu den absoluten Lieblingen des Festivals, heißt es in der Ankündigung. Die stolzen Musikerinnen und Musiker hätten trotz schwierigen Zeiten nie ihren Mut und ihren Optimismus verloren und können ihre Fähigkeiten nun auch wieder im Ausland unter Beweis stellen.

Das Basel Tattoo pflegt seit vielen Jahren eine enge Freundschaft zu den ukrainischen Musikern, die auch in der jüngsten Vergangenheit nicht abgebrochen ist. Nach der einwöchigen Promotions-Tour „Basel Tattoo on Tour“ im Jahr 2017 quer durch die Schweiz, verzauberte die spielfreudige Formation das Publikum im Folgejahr mit außergewöhnlichen Showelementen in der Basel Tattoo Arena. Wieder ein Jahr später unterhielt die Band, dank der Vermittlung des Basel Tattoo, das Publikum bei der letzten Ausgabe der Muba mit fetzigen Auftritten. Die Rückkehr des ukrainischen Zentralorchesters wird deshalb von allen freudig erwartet.