Basel Nachfrage übersteigt das Angebot

Das Gesundheitsdepartement will am Montag ab 10 Uhr via Webseite www.coronaimpfzentrumbasel.ch über das weitere Vorgehen informieren. Falls ein weiterer Impfstoff zugelassen wird und der Stadtkanton weitere Lieferungen erhält, sollen neue Impftermine im Verlauf der nächsten Woche angeboten werden. Ansonsten würden weitere Impftermine erst wieder ab dem 20. Januar angeboten, heißt es weiter in der Mitteilung.

Keine Warteliste

Weiter hat das Gesundheitsdepartement nach Prüfung entschieden, keine Warteliste für Impfungen durchzuführen. Dies habe sich als nicht praktikabel erwiesen. Eine solche Liste gibt es nur für Härtefälle – konkret für Menschen „mit höchstem Risiko“, die noch keinen Termin erhalten haben, wie eine Sprecherin des Gesundheitsdepartements auf Anfrage sagte.

Das Infektionsgeschehen ist nach wie vor hoch. Wie die wöchentliche Auswertung zeigt, konnten 51 Prozent (oder 1084 Fälle) der Neuinfektionen bekannten oder vermuteten Ansteckungsquellen zugeordnet werden.

Die meisten Personen haben sich in der Familie (43 Prozent) oder bei Treffen mit der Familie oder Freunden (sechs Prozent), bei der Arbeit (16 Prozent) sowie im Pflegeheim (zehn Prozent) angesteckt. Neun Prozent gaben an, dass mehrere Quellen in Frage kommen. Aktuell weisen 52 Bewohner aus zehn verschiedenen Pflegeheimen ein positives Testresultat auf. Im Moment zeigt sich in den baselstädtischen Pflegeheimen eine gewisse Entspannung.