Basel Nachfrage zuletzt gesunken

Die Nachfrage nach Impfungen mit dem Booster-Impfstoff sei in den vergangenen Wochen rückläufig gewesen, teilte das Basler Gesundheitsdepartement am Mittwoch mit. Zudem sei die Schließung des Impfzentrums aus ökonomischen Überlegungen sinnvoll, da die Infrastruktur auf eine deutlich höhere Menge an Impfungen ausgelegt sei. Momentan werden aber nur noch Impfungen an einem ganzen und zwei halben Wochentagen angeboten.

Laut Mitteilung braucht die Messe Basel die Räumlichkeiten auch wieder für ihren Normalbetrieb.