Basel: Nachhaltig unterwegs

Tour durch Basel

Auf einer Stadttour durch Basel kneippen, mit dem Virtual-Reality-Velosimulator heikle Verkehrssituationen meistern oder auf der „Belotti Visione“ eine nostalgische und zugleich moderne Kutschenfahrt genießen: All das und vieles mehr ist am kommenden Wochenende kostenlos möglich. Rund 30 Partner – darunter die Hauptpartner Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) und BLT Baselland Transport AG – haben erneut rund 30 Aktionen und Stadttouren auf die Beine gestellt. Bereits am Donnerstag finden erste Stadttouren statt, auf dem Petersplatz gibt es erstmals ein Velokino, wie aus der Ankündigung hervorgeht.

Barfi wird Festplatz

Der Festplatz auf dem Barfi ist am Freitag von 16 bis 19 Uhr und am Samstagnachmittag von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Auf der energieautarken Solar-Stage sorgen täglich regionale Künstler für Stimmung und laden zum Verweilen ein. Infos im Internet unter www.mobilitaetswoche.ch.