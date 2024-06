Basel: Nachhaltigkeit wird großgeschrieben

Laut BVB muss für die Umstellung auf das E-Bussystem die nötige Ladeinfrastruktur aufgebaut werden. So sollen die E-Busse ab dem Jahr 2027 hauptsächlich in der Garage Rank geladen werden. An voraussichtlich fünf Endhaltestellen sind zusätzlich dazu Gelegenheitsladestationen vorgesehen, an denen die Fahrzeuge während ihrer Standzeit Energie nachladen können. Damit werde das gesamte Bussystem flexibler, und es müssen weniger E-Busse beschafft werden, heißt es weiter. Gelegenheitsladestationen sind bereits an den Haltestellen EuroAirport Verwaltung und Kleinhüningen gebaut worden. Der Bedarf der weiteren drei Gelegenheitsladestationen soll nächstes Jahr noch einmal überprüft werden.