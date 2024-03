Basel: Nachwuchs bei Ziege & Co.

Die Hauptversammlung des Erlen-Vereins findet am Samstag, 27. April, 17 Uhr, im Saal Sydney im Congress Center Basel statt.

Jungtiere geboren

Die ersten Jungtiere des Jahres konnten im Tierpark Lange Erlen bereits begrüßt werden: Bei den Zwergziegen turnen vorerst zwei Zicklein auf der Anlage herum und erfreuen das Publikum mit ihrem unbekümmerten Spiel, welches die Geschicklichkeit der Tiere fördert. Die beiden Geißlein sind wohlauf und werden in den nächsten Tagen nun rasch an Gewicht zulegen. In den nächsten Tagen erwartet das Erlen-Team noch weitere Jungtiere bei den Zwergziegen.

Mittlerweile sind auch bei den Wildschweinen die Frischlinge zur Welt gekommen. Wie jedes Jahr haben die beiden Mutterbachen ihren Setztermin möglichst koordiniert, und so wurden insgesamt elf Frischlinge geboren. Sie sind mit ihrem typischen „Streifenpyjama“ bereits im Freien unterwegs und genießen die ersten wärmenden Sonnenstrahlen. In den kommenden Tagen werden laut Mitteilung laufend weitere Jungtiere erwartet, so etwa bei den Strahlenziegen, bei den Rothirschen und den Wollschweinen oder bei verschiedenen Vogelarten.