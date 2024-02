Basel: Nachwuchs für die Fasnacht begeistern

Iselin schlägt vor, dass in dem fastnächtlich geschmückten Tram Trommelböggli und Piccolos zur Verfügung stehen. Ähnlich wie bei der Aktion „Die erschti Lektion“ auf dem Barfüßerplatz könnten Fasnachtsbegeisterte so die Instrumente ausprobieren und sich auf die Fasnacht einstimmen. Zusätzlich könnten im Tram Blaggedde zum Kauf angeboten werden. Die Tram soll im Vorfeld der Fasnacht in Basel verkehren.