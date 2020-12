Basel Nächster Meilenstein erreicht

2000 Elemente montiert

Während die Fassade schon bis zum 36. Stockwerk montiert ist und 2000 von 2800 Elementen hängen, laufen der Innenausbau und die Installation der Technik parallel. In den ersten Stockwerken wurde bereits mit der Möblierung begonnen. Allerding kommt es hier angesichts der Pandemieerfahrungen zu Veränderungen, erklärte Standortleiter Jürg Erismann. Roche werde rund ein Viertel der geplanten Möblierung vorerst zurückhalten, um neue räumliche Möglichkeiten zur Zusammenarbeit auszuloten. Laut Erismann wird sich eine Mischung zwischen Präsenz am Arbeitsplatz und Homeoffice durchsetzen. Dem will das Unternehmen gerecht werden.

Wie Bau 1 erfüllt der 205 Meter hohe Neubau alle Ansprüche an die Erdbebensicherheit.

Dehnbare Konstruktion

Damit es zu keiner Katastrophe wie im Jahr 1356 kommt, als ein Erdbeben einen großen Teil der Stadt am Rheinknie in Schutt und Asche legte und zahlreiche Todesopfer forderte, wurde auch Turm 2 als „dehnbare Konstruktion“ in die Höhe gezogen. Die Streben an den Außenwänden wurden speziell bearbeitet, dass der Turm nicht in sich zusammenfällt. Die Konstruktion beider Türme ist dehn- und verformbar, ohne zu brechen. Zudem ruhen die Fundamente auf bis zu 24 Meter tiefen Pfählen. Wie von Roche zu erfahren ist, soll Bau 2 einem Jahrtausendbeben mit der Stärke von 6,9 auf der Richterskala widerstehen können.

Das Gebäude zählt zu den weltweit nachhaltigsten und energieeffizientesten Energiegebäuden, heißt es weiter. Die Fertigstellung ist für das Ende des zweiten Quartals 2022 geplant. Derweil werden die Pläne für einen dritten Turm vorangetrieben.