Basel: Nasser Sommer schadet den Kirschen

Den Kirschen hat der regenreiche Sommer in der Regio geschadet, viele von ihnen sind deshalb unverkäuflich. So landen die Baselbieter Kirschen in der Biogasanlage anstatt im Magen, wie 20-Minuten in einem Artikel schreibt. Zudem griffen große Lebensmitteldiscounter in der Regio auf aus dem Ausland importierte Kirschen zurück, was auch Obstbauer Kevin Brändlin bestätigt.