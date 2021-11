Basel Naturerlebnisse schaffen

Das Waldreservat soll aber nicht komplett sich selbst überlassen werden. Nur auf 26 Hektar werden keine forstlichen Eingriffe mehr stattfinden. Im weitaus größere Teil mit 86 Hektar werden Baumarten wie Eichen, Linden, Elsbeeren, Wildobst und Speierlinge gefördert.

„Um die alten und großen Bäume zu erhalten, ist Arbeit nötig“, machte Andreas Wyss, Revierförster von Riehen und Bettingen, deutlich. Denn: Würde der Wald sich selbst überlassen, hätte die Eiche etwa gegen die Buche keine Chance. Sie würde durch ihren Schattenwurf junge Eichen buchstäblich im Keim ersticken. Und Biodiversität sei ein Muss, um die Folgen des Klimawandels bewältigen zu können.

Es gibt Reservate, in denen auf jegliche forstliche Nutzung verzichtet wird. Man überlässt die Entwicklung vollständig der Natur. Bekanntestes Beispiel ist der Schweizerische Nationalpark, aber auch das bestehende Reservat Horngraben in Riehen gehört dazu. In anderen Reservaten werden seltene oder bedrohte Arten speziell gefördert. Dazu gehören oft Arten, die viel Licht und Wärme benötigen. So wird beispielsweise der Wald am Kaiser in Bettingen als Mittelwald bewirtschaftet.

Die Etablierung des Reservats heißt übrigens nicht, dass man den Wald oberhalb des Friedhofs Hörnli nicht mehr betreten darf. Regierungsrat Kaspar Sutter sagte am Freitag bei einem Pressetermin im neuen Reservat: „Die Unterschutzstellung heißt nicht, dass der Wald für Menschen gesperrt wird, die Feuerstellen und Wege bleiben.“ Neue würden aber nicht mehr angelegt, worauf sich die Waldeigentümer verpflichtet hätten.

Waldeigentümer gehen langfristige Bindung ein

Entscheidend für die Realisierung des Waldreservats Außer- und Mittelberg sei die gute Zusammenarbeit zwischen den Waldeigentümern und dem Kanton, betont das Departement. Die Bürgergemeinden Basel, Riehen, Bettingen, die Einwohnergemeinden Basel und Riehen sowie die Chrischona Campus AG haben dem Waldreservat und dessen Zielsetzungen zugestimmt. Mit Verträgen von mehr als 50 Jahren würden die Waldeigentümer und der Kanton eine langfristige Verbindlichkeit für die Sicherung des Waldreservats eingehen, hieß es weiter.

Das große Waldreservat soll den Wald für die Bevölkerung vielseitiger machen und zusätzlich Naturerlebnisse schaffen. So lassen sich in nächster Nähe natürliche Kreisläufe von Werden und Vergehen beobachten.