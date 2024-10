Basel: Naturfotografen gesucht

Für den Schnappschuss können Fotografien in den drei Kategorien „Kinder sehen die Natur“, „Tierporträts/Tiere in ihrem Lebensraum/Verhalten Tiere“ oder „Pflanzen, Landschaften und andere Naturphänomene“ eingereicht werden. Eine externe Fachjury – Sven Eisenhut, Direktor photo basel, Melody Gygax, Bildredaktorin und Kuratorin, sowie Fotografin Natacha Salamin – küren aus jeder Kategorie die zehn besten Bilder. Diese werden im Anschluss an die Preisverleihung in einer Ausstellung im Museum präsentiert. Zudem bestimmen die drei Fotoprofis, wer in jeder Kategorie die Podestplätze belegt und die Preise des Fotohauses abräumt. Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall: Alle eingereichten Fotografien werden im Museum digital präsentiert, heißt es.