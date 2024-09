Basel: Naturnahe Zonen schaffen

Das untere Inseli im Rhein in Rheinfelden/CH wird in den kommenden Monaten für 950 000 Franken umfassend erneuert. Die Bauarbeiten dauern nach Angaben der Stadt Rheinfelden voraussichtlich bis kommenden Januar. Das Ufer wird instand gesetzt und neu befestigt, wie die Stadtkanzlei Rheinfelden am Dienstag mitteilte. Treppenstufen aus Kalksandsteinblöcken sollen den Zugang zum Wasser vereinfachen. Geplant sind auch Ruhebereiche. Naturnahe Zonen sollen den Fischen und Wassertieren Rückzugsmöglichkeiten gewähren.